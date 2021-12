Les Bleus, le verre à moitié plein

Deux salles deux ambiances pour l’équipe de France de Football. Ultra-favoris, les Bleus ont connu un Euro 2021 cruel. Placés dans le groupe de la mort en compagnie de L’Allemagne et du Portugal, les Bleus ont su faire la différence et terminer premier de leur groupe avec une victoire et 2 matchs nuls. Mais en 1/8 de finale, un véritable choc s’abat sur la planète football. Les hommes de Didier Deschamps rencontrent la Nati et se font surprendre dès le début de la rencontre par Seferovic (15’). Malmenés durant 55 minutes, les Bleus s’en remettent alors à Karim Benzema auteur d’un doublé (57,59’). Paul Pogba croit donner un avantage définitif aux Bleus d’une superbe frappe (75’) mais ces derniers se sont surprendre en fin de rencontre par Seferovic et Gavranovic. S’en suit alors une séance de tirs au but irrespirable où Kylian Mbappe manque son penalty et permet aux Suisses de se qualifier. Quelques mois plus tard après ce « fiasco » les Bleus se retrouvent pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Les doubles champions du monde retrouvent alors les Belges ! Menés, 2 - 0 à la pause, l'équipe de France va encore une nouvelle fois compter sur Karim Benzema et Kylian Mbappe ! Grâce à un but de Théo Hernandez dans les derniers instants, les Bleus se qualifient pour la finale contre l’Espagne. Même scénario pour la finale avec l’ouverture du score de la Roja avant que les champions du monde 2018 ne s’en remettent à leur duo Benzema et Mbappe auteur d’un but chacun pour remporter un nouveau titre dans leur histoire. Place désormais à la Coupe du monde 2022.

© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.