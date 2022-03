Les Bleus giflent l'Afrique du Sud

Quelques jours après avoir dominé la Côte d'Ivoire à Marseille, l'équipe de France a fait exploser l'Afrique du Sud à Lille grâce notamment à un Kylian Mbappé en ébullition et à un Giroud toujours plus près du record de buts chez les Bleus (5-0). Le train continue d'avancer sereinement.

France 5-0 Afrique du Sud

Les numéros de Mbappé, les doigts de Giroud

Il y a des soirs pour tirer des enseignements, d'autres pour simplement entretenir une dynamique. La réception de l'Afrique du Sud appartenait à la deuxième catégorie : celle des nuits pour concerner le maximum de joueurs, pour enchaîner les frappes (27 mardi soir, dont 16 cadrées), pour empiler les buts et pour tisser un lien toujours plus fort avec le reste du pays. Kylian Mbappé le savait et a transformé cette rencontre en une balade à douze tirs, deux buts et une implication directe dans trois autres. À ses côtés, un géant s'est également rapproché toujours un peu plus du record de buts de Thierry Henry. La vie est belle.Lorsque la fenêtre s'est rouverte il y a une dizaine de jours, Olivier Giroud, un type qui n'a encore jamais pensé à la retraite internationale en enfilant ses pantoufles le matin, a évoqué un simple. Puis, le lampadaire de Chambéry a repris, comme si de rien n'était, le fil de son histoire XXL avec les Bleus qu'on pensait terminée, débutant son stage en faisant des câlins à son pote Antoine Griezmann avant de planter la 47flèche de sa vie avec le maillot de l'équipe de France vendredi dernier, à Marseille. De nouveau titulaire mardi soir, à Lille, qu'a fait Giroud ? Évidemment : il a de nouveau levé ses deux doigts vers le ciel et est de nouveau tombé dans les bras de Griezmann au terme d'une superbe combinaison enclenchée à la suite d'une récupération haute de N'Golo Kanté. On jouait alors la trente-quatrième minute de ce France-Afrique du Sud et les Bleus convertissaient alors une balle de break bienvenue au cours d'une première période qu'ils ont dominé sans trop forcer, ni sans avoir… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com