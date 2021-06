Les Bleus enchaînent face à la Bulgarie grâce à Griezmann... et Giroud

En signant un deuxième 3-0 en deux matchs de préparation, les Français ont réaffirmé une certaine force collective face à de faiblards Bulgares. La preuve : ils n'ont pas eu besoin de Karim Benzema, sorti blessé, pour creuser le score et c'est l'inévitable Olivier Giroud qui s'est chargé du SAV.

France 3-0 Bulgarie

Griezmann, marque repère

Son futur adversaire allemand a collé un 7-1 à la Lettonie hier ? Quelle importance. Ce mardi soir à Saint-Denis, les Bleus ont réussi la prouesse de faire un premier et dernier coucou à ses supporters (5000 personnes), à montrer des séquences alléchantes en vue de l'Euro qui débute pour eux dans une semaine à Munich, mais aussi à alimenter ce que le pays préfère : un bonne petite histoire dans la grande. Car si Karim Benzema faisait ses retrouvailles avec le Stade de France avec un maillot blanc qui lui sied si bien, le Madrilène a dû quitter ses nouveaux amis avant la pause sur blessure pour laisser à place à son vrai-faux concurrent Olivier Giroud. Un homme qu'on pensait au bord du précipice, mais qui a encore repoussé un peu plus l'âge légal de départ à la retraite avec un doublé parfait pour se rassurer... et alimenter ces prochains jours de nouveaux débats sur ce couple finalement inséparable Benzema-Giroud.Qu'attend-on de ce genre de rencontres préparatoires face à des joueurs qui n'ont plus qu'un gala à honorer avant de partir en vacances ?, répondait lundi le capitaine Lloris. Dès les premières minutes, le curseur était déjà posé. Si Didier Deschamps a aligné semblablement la même équipe que face aux Gallois, à la différence près de N'Golo Kanté à la place de Rabiot, une équipe-type se dessine. Et Dieu que ça joue ! C'est Kylian Mbappé qui chaloupe, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com