Les Bleus démarrent en trombe contre le Pays de Galles

Si Benzema est resté muet pour son retour, l'équipe de France a parfaitement débuté sa préparation pour l'Euro avec un match sérieux face de Pays de Galles (3-0). Mais en attendant que KB19 trouve la clé du but, le tableau d'ensemble est plus que prometteur.

France 3-0 Pays de Galles

Le boss démate

Il paraît que "tous les pays nous les envient". Et ils ont certainement raison. Kylian, Antoine et Karim. Mais ç'eut été d'autant plus vrai si, pour leur première association, les trois attaquants titulaires de l'équipe de France avaient mis chacun leur petit pion face à des Gallois trop rapidement réduits à dix pour être jugés. Et pendant que le Parisien et le Barcelonais scoraient, le Madrilène cravachait pour (ré)ouvrir son compteur. Comme pour montrer que, cinq ans et demi après un doublé pour sa dernière en Bleu dans cette même Allianz Riviera, le chemin de sa rédemption n'était pas encore complètement achevé. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Mais il y avait ce soir un immense Ward pour lui gâcher la vie, quand ce n'était pas un poteau ou un genou. Maintenant que le débat Benzema en sélection est réglé, il ne faudrait pas qu'il dévie sur son abstinence devant les buts. Mais on aura encore tout un Euro pour ça et avec ce succès, les Bleus sont pour l'heure sur la bonne route.On a trop souvent souligné que les Français étaient fâchés avec les mathématiques pour ne pas relever ça. Depuis quelques jours, ceux-là n'ont à la bouche que 4-4-2, losange et autres triangles, tout ça pour mettre dans les meilleures dispositions Mbappé, Griezmann et le revenant Benzema. C'est d'ailleurs exactement ce que leur a donné Didier Deschamps pour ouvrir cette première répétition pré-Euro. Avec Tolisso en sentinelle en attendant le retour