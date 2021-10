Les Bleus climatisent l'Espagne et remportent la Ligue des Nations

De nouveau menée logiquement, l'équipe de France a de nouveau fait basculer un scénario dimanche soir, à Milan, et a soufflé l'Espagne (2-1) en finale de la Ligue des Nations, avec Mbappé et Benzema de nouveau dans le rôle des super-héros.

Espagne 1-2 France

Jeune et Gavi

Samedi, Luis Enrique avait un rêve : "" Dimanche soir, à San Siro, le sélectionneur espagnol a été brutalement ramené à la réalité d'un sport de détails, qui ne fait aucun sentiment et se fiche parfois des histoires de style. L'Espagne a souvent été supérieure aux Bleus lors de la finale de la deuxième Ligue des Nations de l'histoire, elle aura même pris les commandes du scénario peu après l'heure de jeu, mais l'équipe de France reste l'équipe de France : froids et cliniques, les Bleus ont de nouveau retourné un adversaire avec Benzema et Mbappé dans le rôle des super super-héros de l'affaire (1-2).Les milliers de supporters présents à San Siro dimanche soir n'ont probablement pas foutu un pied à La Scala du week-end, cela ne les aura pas empêchés de se faire un ballet : celui offert par Karim Benzema durant l'échauffement, aussi précis face au but qu'un Émilien Jacquelin des grands jours. Six minutes suffisent à l'attaquant du Real, parfaitement lancé par Pogba entre Garcia et Laporte, pour se retrouver en position de sortir sa carabine, mais César Azpilicueta vient parfaitement couper le centre du sniper de Bron. La suite ? Une toute autre histoire, car si les Bleus ont d'abord tenté d'imposer le même pressing haut que face aux Belges, ils ont aussi vite rendu les armes et laissé l'Espagne bavarder en solitaire (67% de possession de balle, plus de 330 passes échangées). Un homme a alors illuminé la première période. Ou plutôt un gosse :