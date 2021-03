Les Bleus assurent l'essentiel au Kazakhstan

Quatre jours après l'accroc face à l'Ukraine, l'équipe de France s'est imposée sur la pelouse synthétique du Kazakhstan (0-2), grâce au premier but d'Ousmane Dembélé en sélection depuis juin 2018 et un coup de tête du malheureux Maliy. Le service minimum pour les Bleus, qui peuvent maintenant se tourner vers la Bosnie.

Kazakhstan 0-2 France

Dembélé buteur, 1031 jours après

Dans la bulle de l'Astana Arena, cet endroit idéal pour gagner une petite vingtaine de degrés au sud d'une ville de Norsoultan enneigée, les Bleus avait pris rendez-vous avec le Kazakhstan pour un drôle de match. Une rencontre au bout du monde, ou presque, à plus de 5000 kilomètres de Paris, sur une pelouse synthétique et contre une sélection que l'équipe de France n'avait jamais croisé au cours de sa longue histoire. Peu importe le contexte et les obstacles, les champions du monde avaient un match à gagner, quatre jours après avoir grillé un premier joker face à l'Ukraine. Au Kazakhstan, il n'y aura pas eu de festival de buts, mais juste l'essentiel : une victoire 2-0 des Bleus, et trois points pour véritablement prendre la route vers la Coupe du monde 2022.Didier Deschamps avait annoncé du changement pour cette partie intercalée entre les deux autres de ce rassemblement, il y en a eu neuf dans le onze de départ, Griezmann et Lloris étant les seuls rescapés de la soirée de mercredi. Les trois grands revenants se nomment Dembélé, Lemar et Ndombele, et ils savent qu'ils ont des choses à prouver. C'est d'ailleurs le premier qui a lancé les hostilités après un premier quart d'heure timide des Bleus. Une superbe passe de Pogba, un bon décalage de Martial, et voilà le moustachu Dembélé pour claquer une belle frappe croisée pour marquer son premier but en sélection depuis le 1er juin 2018. Une première fissure dans le bloc bas du Kazakhstan, trop maladroit techniquement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com