Les Bleuets écartent l'Islande et rejoignent les quarts

Contre l'Islande, les Bleuets ont fait le job sans forcer (2-0). Sérieux et appliqués, les Français verront les quarts de finale de cet Euro U21, mais n'ont toujours pas répondu aux attentes dans le jeu.

Islande U21 0-2 France U21

Edouard aux pieds d'argent

On en a marre des analogies sur les Vikings à chaque fois que la France s'écharpe contre une contrée de descendants de Ragnar, mais quand même : les Islandais affrontés par les Bleuets ce mercredi étaient vachement moins effrayants et véhéments que leurs pères fondateurs. Tant mieux pour les Français, qui se sont tranquillement imposés 2 à 0 sans trembler, mais surtout sans briller. Une deuxième victoire en trois matches qui leur ouvre les portes des quarts de finale de l'Euro U21 le 31 mai prochain. Au menu : les Pays-Bas , puisque les Bleuets terminent deuxièmes après la victoire des Danois plus conquérants que leurs cousins islandais face aux Russes (3-0).Pour mener à bien cette mission, Sylvain Ripoll avait légèrement ajusté son onze : retours de Badiashile et du capitaine Guendouzi, titularisations de Maoussa et Claude-Maurice. Des choix inspirés, puisque les quatre hommes ont été des éléments clés de la première période maîtrisée par les Bleuets taille patrons. Après un quart d'heure à faire courir le ballon autour du bloc bas islandais, c'est le capitaine Guendouzi qui a débloqué la situation sur la première accélération tricolore, soit un déboulé de Claude-Maurice, lancé par Dagba et auteur d'un centre parfait au point de penalt où le milieu du Hertha a placé un plat du pied sécurisé. Il a ensuite fallu attendre un quart d'heure pour voir une deuxième occasion française : une tête de Badiashile sur corner. Mais c'est finalement sur une ouverturesignée Faitout Maoussa qu'Odsonne Edouard a inscrit son 17e but en 13 sélections d'un superbe piqué