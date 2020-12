Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Les Bleues rallient les demi-finales et affronteront la Croatie Reuters • 15/12/2020 à 23:10







Les Bleues rallient les demi-finales et affronteront la Croatie par Léo De Garrigues (iDalgo) Les Françaises ont fait le travail. Pour se qualifier pour les demi-finales de l'Euro, elles devaient au moins glaner un match nul face à la Suède. Les Françaises se sont imposées (31-25) au terme d'une prestation convaincante. Accrochées à la mi-temps (14-14), elles sont parvenues à accélérer au retour des vestiaires pour assurer leur qualification. Grâce au succès surprenant du Danemark contre la Russie (30-23), elles terminent à la première place du groupe 1. Elles affronteront vendredi la Croatie en demi-finale de la compétition. L'autre demi-finale verra s'opposer la Norvège et le Danemark.