Les Bleues peuvent-elles se passer des Lyonnaises ?

Privées de plusieurs joueuses lyonnaises, cadres de l'équipe de France, les Bleues ont achevé un stage, au cours duquel elles se sont jaugées en match amical face à deux des meilleures nations mondiales, l'Angleterre et les États-Unis. Une bonne idée pour se rendre compte du poids réel des Fenottes en sélection.

Un vent d'air frais

Depuis quinze ans et une large victoire en terres hongroises, l'équipe de France n'avait jamais aligné un onze de départ sans aucune Lyonnaise. Une éternité qui en dit long sur la capacité du club de Jean-Michel Aulas à abreuver continuellement la sélection nationale de joueuses talentueuses. Mais face au cluster qui a décimé l'effectif rhodanien -- quinze joueuses et membres du staff au total ont été testés positifs à la Covid-19 entre le 26 mars et le 5 avril --, Corinne Diacre a été pour la première fois privée de quasiment toutes ses habituelles titulaires lyonnaises (Henry, Renard, Majri, Karchaoui, Cascarino). Seule Eugénie Le Sommer, épargnée, a pu tenir sa place. Mais en l'absence d'entraînements collectifs le temps de l'isolement, la meilleure buteuse des Bleues a démarré la première rencontre face à l'Angleterre sur le banc des remplaçantes. Le 9 avril, face à la sixième nation au classement FIFA, l'équipe de France s'est ainsi présentée avec un onze remanié, qui comptait seulement 243 capes cumulées au coup d'envoi, le plus faible total depuis 1999 selon le sitePourtant, cette inexpérience n'a pas eu raison des Bleues, au contraire. Les joueuses de Corinne Diacre ont livré ce soir-là une prestation aboutie et enthousiasmante, soldée par une victoire méritée (3-1). Avec trois buts dans la besace, l'Angleterre a ainsi fait l'amère expérience d'une efficacité offensive tricolore retrouvée. Et la raison est simple : une attaque quasiment 100%PSG, avec à la baguette un jeune trio Baltimore-Katoto-Diani habitué à jouer quotidiennement ensemble, et en pleine bourre cette saison en club. Si la dernière fait partie des titulaires indiscutables depuis le Mondial 2019, la deuxième semble désormais avoir pris l'ascendant sur Valérie Gauvin en pointe, tandis que la première, âgée de seulement 21 ans, a éclaboussé ce rassemblement de son talent et peut elle aussi prétendre à une place de titulaire dans le onze de départ.