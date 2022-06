Les Bleues dévorent les Lionnes indomptables

Logiquement, et surtout facilement, les Bleues ont disposé des Camerounaises ce samedi à Beauvais (4-0). L'équipe de France réussit donc le premier de ses deux matchs de préparation avant l'Euro, même si l'opposition n'était pas forcément représentative de ce qu'elle croisera en Angleterre.

France 4-0 Cameroun

Du déchet dans les derniers mètres

Pour leur premier match de préparation, les Bleues se sont confortablement imposées face à une faible équipe camerounaise. Ce succès obtenu ce samedi à Beauvais est rassurant, ou en tout en cas n'est pas alarmant si l'on prend en compte le niveau modeste de l'adversaire. Corinne Diacre a profité de cette rencontre pour faire rapidement rentrer du sang neuf, pouvant ainsi jauger plus de joueuses. La grande gagnante de cet amical est sûrement Ouleymata Sarr qui s'est offerte un joli doublé en sortie de banc, même si piquer la place d'une membre du trio Cascarino-Katoto-Malard paraît peu probable. Sa coéquipière au Paris FC, Clara Mateo, a, elle aussi, livré une prestation de très bonne facture. La France doit encore défier le Vietnam, vendredi prochain à Orléans, avant de s'envoler outre-Manche pour y disputer l'Euro.Alors que le soleil se couche et offre ses derniers rayons dorés sur la pelouse du stade Pierre-Brisson de Beauvais, les Bleues, troisièmes au classement FIFA, entament une rencontre qui ne doit être qu'une formalité. Le Cameroun, 54nation mondiale, comprend vite la soirée qu'il va passer. Et la présence de Samuel Eto'o dans les travées n'y change rien. Les Françaises mettent le pied sur le ballon et ne le lâche aux visiteuses qu'à de très rares occasions. Lors des touches ou des six mètres par exemple. Mais les femmes de Corinne Diacre ont beau faire circuler le ballon assez facilement, ça se corse dans les 25 derniers mètres. Il faut que Delphine Cascarino parte dans un raid solitaire depuis la gauche et décoche une lourde frappe pour enfin faire flirter le cuir avec le cadre… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com