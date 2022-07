Les Bleues cartonnent le Viêt Nam

Pour leur dernier match de préparation avant de s'envoler en Angleterre pour y disputer l'Euro, la France s'est offert un bon bain de confiance en cartonnant le Viêt Nam ce vendredi à Orléans (7-0). Beaucoup plus fortes, et bien supérieures physiquement, les Bleues ont vécu une rencontre très tranquille.

France 7-0 Viêt Nam

D'attaque d'entrée

À neuf jours du début de leur Euro, face à l'Italie, les Bleues ont profité de leur dernier match de préparation pour s'offrir une journée portes ouvertes face au Viêt Nam. Ce vendredi soir, au stade de la Source à Orléans, le robinet était bien ouvert côté vietnamien et la 32nation mondiale a complètement volé en éclat face aux Françaises (7-0), qui ont semblé pratiquer un autre sport. En tout cas en première période à l'issue de laquelle les coéquipières de Cascarino mènent déjà 6-0. On peut évidemment questionner l'utilité d'une telle rencontre face à un adversaire clairement très faible, mais aussi souligner le sérieux de l'équipe de France qui a paru concernée pendant la quasi entièreté de la rencontre. Même si une baisse de régime a été observée en seconde période, où les Tricolores n'ont inscrit qu'un petit but. Au moins, le réservoir de confiance est rempli. Normal au stade de la Source.Si les Bleues avaient mis du temps à se régler techniquement samedi dernier face au Cameroun , cette fois elles n'ont mises que cinq minutes pour déjà se trouver. Diani est lancée à droite et centre fort à ras-de-terre. Katoto manque le ballon au premier poteau, mais Cascarino déboule au second et ouvre le score alors que les visiteuses ont à peine pu toucher le ballon. Pas de répit pour les Vietnamiennes, beaucoup plus faibles physiquement, qui vont se manger un deuxième but rapidement lorsque Diani est trouvée par Toletti à l'entrée de la surface, légèrement à droite. Elle fixe et déclenche du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com