Les Bleues atomisent le Kazakhstan Reuters • 01/12/2020 à 23:56







Les Bleues atomisent le Kazakhstan par Léo De Garrigues (iDalgo) L'Équipe de France féminine n'a fait qu'une bouchée du Kazakhstan (12-0) pour sa dernière rencontre de qualification en vue de l'Euro 2022. Déjà qualifiées, les Bleues n'ont eu aucune difficulté à vaincre un adversaire très faible. Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont inscrit un doublé chacune. Ève Périsset, Clara Matéo, Estelle Cascarino, Sandy Baltimore, Perle Morroni et Emelyne Laurent ont marqué leur premier but en équipe nationale. Dans un climat tendu en raison des relations difficiles entre Corinne Diacre et ses joueuses, les Bleues ont su répondre présentes sur le terrain et terminent cette campagne de qualifications de la plus belle des manières.