Les bienfaits de la marche sur notre mental

La marche fait de plus en plus d'adeptes, comme en témoigne le nombre croissant de randonneurs qui empruntent le chemin de Saint-Jacques ou celui de Stevenson chaque année. Parmi eux des marcheurs aguerris, mais aussi des novices. Si l'on connaît les bienfaits de la marche sur la forme physique, c'est aussi un puissant facteur de mieux-être psychique. Pourquoi marcher est-il bon pour notre mental ?

Marcher pour réguler son stress et chasser les idées noires

Lorsque vous vous mettez en marche, votre cœur s'accélère pour amener davantage d'oxygène à vos muscles et à votre cerveau. Cette oxygénation accroît le fonctionnement cérébral, permettant une meilleure réactivité du cerveau. Après 30 à 45 minutes de marche à une allure modérée, le corps libère des endorphines, également appelées «hormones du bonheur». En se diffusant dans le système nerveux, les tissus et le sang, celles-ci provoquent une sensation de mieux-être et réduisent les symptômes du stress. Vous vous sentez plus détendu, les tensions psychiques sont apaisées. Une pratique régulière permet d'agir sur le sommeil, l'humeur ou encore l'appétit.

Non seulement la marche permet de réduire le stress, mais ses bienfaits contre la dépression et l'anxiété sont scientifiquement prouvés. Les endorphines agissent comme un tranquillisant naturel, un régulateur d'émotions, permettant de lutter contre les idées noires et les baisses de moral. En marchant activement, on se concentre sur sa respiration et ses pas. Le mouvement nous aide à chasser nos ruminations, à balayer les pensées «parasites» qui peuvent tourner en boucle dans notre esprit.

Marcher pour faire le point avec soi-même

Outre le défi physique, la plupart des marcheurs qui arpentent les chemins de randonnée ou de pèlerinage évoquent la quête de sens et la valeur méditative de la marche. Evoluer dans un environnement naturel, observer la beauté des paysages permet d'apaiser les émotions, que l'esprit soit noyé sous les idées noires ou en surchauffe. À mesure qu'ils enchaînent les pas, les randonneurs témoignent du lâcher prise qui s'installe progressivement et inconsciemment, de l'esprit qui vagabonde.

Les marcheurs font le tri et désencombrent leur vie: le confort sommaire, l'abandon de leurs obligations professionnelles ou familiales et le geste simple mais répété de mettre un pied devant l'autre bouleversent les priorités. La reconnexion au corps, les rencontres et l'entraide, la nature environnante les conduisent à se concentrer sur l'essentiel. Marcher lentement, sans souci de performance, permet de se retrouver et de faire le point avec soi-même, d'instaurer un dialogue intérieur.

Marcher pour prendre confiance en soi et trouver des solutions

La marche est un espace de réflexion où l'on trouve souvent des réponses aux problèmes du quotidien. S'approprier notre environnement par le mouvement stimule notre psychisme et donc notre créativité. Nos résistances habituelles baissent la garde, nous abordons les questions qui nous préoccupent sous un autre angle et les associations d'idées fusent. Des recherches ont montré que marcher pourrait accroître jusqu'à 50% notre capacité de concentration et notre aptitude à résoudre nos problèmes.

Marcher sur une longue distance c'est aussi se fixer des objectifs. La randonnée porte des valeurs de persévérance et de ténacité. L'endurance et le dépassement dopent l'estime de soi, ils nous montrent que nous sommes capables de relever des défis et nous aident à porter un meilleur regard sur nous-mêmes. Voilà de quoi nous rebooster avant le retour au quotidien.

