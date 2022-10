Les barbants de Séville

Lourdement défait par le Borussia Dortmund ce mercredi soir en Ligue des champions (1-4), le Séville FC a une nouvelle coulé, à domicile. Un cauchemar dans une saison cauchemardesque, duquel Julen Lopetegui va pouvoir sortir, puisqu'éjecté du banc andalou.

Les maux de Julen

Il y a neuf mois, le Séville FC luttait avec le Real Madrid pour le sacre en Liga. Dauphin des Madrilènes jusqu'à la 29journée, lestermineront finalement à une honorable quatrième place. En ce mercredi 5 septembre, changement de décor. Dépassés dans tous les domaines par la rigueur et la pression du Borussia Dortmund, les Sévillans apeurés ont effectivement coulé à Sánchez Pizjuán . Le symbole, s'il en fallait, d'une terrible entame de campagne et le clap de fin pour Julen Lopetegui.Les images parlaient d'ailleurs d'elles-mêmes ce mercredi soir. Le coup de sifflet final à peine lancé par Monsieur Maurizio Mariani, que Julen Loetegui s'est précipité sur la pelouse. Conscient de vivre ses derniers moments à la Huerta del Pilar, le technicien a ainsi adressé d'émouvantes salutations à ses supporters, les yeux humides. De quoi raviver la colère de la tribune sud, préférant épargner son coach, pour viser les dirigeants, bien trop épargnés à leur goût, à coups de(le président)ouPour trouver la source de cette faillite collective, il faut remonter à l'été. Période favorite de Ramón Rodríguez Verdejo dit Monchi, le mercato estival s'est, cette fois, retournée contre son maître. Oubliées les perles dénichées à bas prix, place à un recrutement par défaut. Premier symptôme : la perte, quelque peu logique, de la charnière centrale Jules Koundé-Diego Carlos. Forcés par des impératifs financiers inévitables, les départs du Français au FC Barcelone et du Brésilien pour Aston Villa n'ont cependant jamais été compensés. Il faut dire que les arrivées de Tanguy Nianzou Kouassi et de Marcão, pouvaient difficilement faire oublier une association aussi performante trois saisons durant. Pour preuve, l'ancien de Galatasaray n'a toujours pas été utilisé, arrivé blessé de Turquie et soumis à un régime drastique pour retrouver son poids de forme. Devant, ce sont par exemple les signatures d'Isco et de Kasper Dolberg qui ont fait grincer des dents. En apnée à Nice, le Danois est ainsi arrivé précipitamment, dans les derniers jours, quand, loin… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com