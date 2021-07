Les années Téléfoot de Pascal Praud

Il est devenu tellement naturel de le voir beugler dans des débats de société cacophoniques que beaucoup ont oublié qu'il a fait ses classes aux côtés de Thierry Roland et de Jean-Michel "Captain" Larqué. Avant d'être l'un des porte-étendards de la très conservatrice CNews, Pascal Praud causait ballon rond sur la première chaîne en costume pastel. Décrit comme un jeune journaliste déjà amoureux du clash et à la posture littéraire, le jeune Praud a marqué ceux qui l'ont côtoyé. Le patron de L'Heure des pros, devenu premier bistrotier de France et de Navarre, sommeillait-il déjà sur TF1 ? Ses anciens collègues ouvrent leur boîte à souvenirs et racontent le Praud qu'ils ont connu le dimanche matin, à l'heure de la messe.

"J'étais fan de foot - je ne le suis plus aujourd'hui -, mais je suis arrivé au foot parce qu'il y a de la place. La vie qu'on te propose, elle est géniale. Je suis passé d'étudiant à journaliste chargé de l'OM et des Girondins."Pascal Praud

Au culot

Christian Jeanpierre n'a pas un milliard d'anecdotes à raconter sur son ancien collègue de. Mais il a choisi celle qu'il a souhaité partager avec un soin minutieux, tant elle résume bien le personnage et sa trajectoire. Nous sommes en 1991, et Noël Le Graët vient d'être élu président de la Ligue de football professionnel. Il est invité depour faire face à Christian Jeanpierre donc, Thierry Roland et Pascal Praud, qui n'est alors qu'un tout jeune journaliste. L'ambiance est solennelle : la première chaîne est un partenaire majeur du football français et l'ancien patron de l'En Avant Guingamp vient d'être intronisé. Chaque mot est pesé., rembobine Jeanpierre. L'histoire aurait pu en rester là, et ne rester qu'une anecdote légère dans la boîte à souvenirs de l'ancienne voix des Bleus. Mais Pascal Praud y voit une opportunité de faire le show et de désarçonner la nouvelle figure toute-puissante du football hexagonal., reprend Jeanpierre, encore amusé.