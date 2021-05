Les années François Mitterrand du football français

Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Dans la foulée des législatives, la gauche arrive enfin au pouvoir sous la Cinquième République. Seulement, dans le football comme dans le reste, le bilan que l'on peut aujourd'hui en tirer se révèle bien plus mitigé que l'espoir soulevé voici 40 ans.

Les prémices d'un virage libéral ?

1981. Saint-Étienne remporte de nouveau le championnat, et les Verts semblent durablement régner sur le foot tricolore. Un club issu d'un bon paternalisme patronal à l'ancienne et qui demeure emblématique d'une France provinciale et ouvrière, ancré dans une ville dirigée par Joseph Sanguedolc, maire communiste et ancien résistant. Le 13 juin, devant un François Mitterrand sortant tout juste de la passation de pouvoir avec Giscard D'Estaing, les Bastiais privent l'ASSE d'un doublé qui leur tendait les bras. La routine sportive. Personne, dans le petit monde du ballon rond, ne s'inquiète devant l'arrivée de la gauche (PS et PC) aux affaires malgré la grande peur d'une partie du pays imaginant que les chars soviétiques viendront défiler à Paris pour le 14 juillet. Le rugby s'avère, par exemple, plus anxieux.De fait, la gauche paraît alors fort loin du foot et de ses problèmes. Culturellement, elle donne l'impression un peu fausse - au regard du maillage des petits clubs en banlieue rouge, par exemple - de porter plutôt vers l'ovale, l'athlétisme des profs d'EPS et du vélo. Certes, Georges Marchais litavant, et sa passion n'est évidemment jamais feinte. François Mitterrand regarde en revanche avec une certaine distance bourgeoise ces onze gars en short, se doutant juste qu'il n'est pas possible d'ignorer le sport numéro 1 dans l'Hexagone (tant en nombre de pratiquants inscrits dans son puissant réseau associatif qu'en popularité).Malgré cela, le règne mitterrandien va insidieusement marquer le ballon rond. Ou du moins en accompagner ses transformations, toutefois pas forcément dans le sens de ce qu'on désigne aujourd'hui sous le concept de "foot populaire". La grande loi sur le sport, portée par Edwige Avice en 1984, affirmera de la sorte la mission de service public des fédérations sportives. Dont la FFF et ses dizaines de milliers de FC ou AS, désormais chargées de développer et d'organiser la pratique des activités sportives, d'assurer la formation et