Les 7 joueurs qu'il faut suivre à la CAN

Certains clubs européens, qui ne voient en la Coupe d'Afrique des nations qu'un mois où ils perdent leurs joueurs, vont prendre leur mal en patience du 9 janvier au 6 février. Pendant que nous autres allons nous régaler et découvrir des nouvelles têtes aux pieds talentueux. Histoire de prendre un peu d'avance, voici sept noms qu'il faudra connaître au coup d'envoi de la compétition.

Faiz Selemani (Comores, attaquant, 28 ans)

Ryan Mmaee (Maroc, attaquant, 24 ans)

Parce que c'est un événement en soi, il faudra jeter un œil aux Comores pour leur première participation à la CAN. Évidemment, on aurait pu citer Youssouf M'Changama, qui marche sur l'eau avec Guingamp en Ligue 2. Mais ç'aurait été trop simple. La focale se porte plutôt sur cet ailier gauche pour qui rien n'a jamais été simple, mais qui cartonne enfin en Europe. Né à Marseille, Selemani a traîné ses guêtres un bail dans les divisions inférieures françaises sans parvenir à briller (Marseille Consolat, Niort, Lorient, Tours, Ajaccio). À l'inverse de Johnny, il est parti en Belgique pour trouver le succès. À l'Union saint-gilloise, d'abord, puis à Courtrai où il en est à 9et 5cette saison. Le tout avec un jeu qu'il avoue teinté d'arrogance, entre passements de jambes et petits ponts. Des grigris qui énervent les défenseurs, mais qui font se dresser les poils quand on est dans notre canapé.C'est l'histoire d'un mec né en Belgique, qui va disputer la CAN dans le pays de son père avec le maillot du pays de sa mère. Pour la chute de la vanne, on repassera, mais au moins le décor est planté. Habitué des équipes espoirs de la Belgique, l'attaquant a fini par opter pour les Lions de l'Atlas, comme son frère Samy qui sera aussi du voyage au Cameroun. Actuellement à Ferencváros en Hongrie, Ryan est loin d'avoir un parcours banal. Trimbalé dans plusieurs clubs belges, il perce à Chypre où ses deux saisons pleines lui ouvrent les portes de la Coupe d'Europe chez les Magyars. Décisif en moyenne une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com