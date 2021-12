Les 50 publicités avec des footeux (de 50 à 41)

Depuis des décennies, les footballeurs servent d'ambassadeurs aux marques, qui utilisent leur image pour promouvoir leurs produits. Sauf que la qualité première d'un footballeur n'est pas forcément l'acting studio. Et lorsqu'ils se retrouvent derrière la caméra, cela donne souvent des résultats mythiques. Florilège des 50 meilleures publicités mettant en scène des footeux.

Vidéo

Vidéo

Ce spot a été réalisé par la branche sud-africaine de la firme KFC. En scène : un joueur s'effondre après un contact et entame une roulade interminable sur le terrain, qui n'est pas sans rappeler celle de Neymar pendant la dernière Coupe du monde. Notre rouleur traverse ensuite les quatre coins de la ville en roulé-boulé, et termine son périple sur le perron du KFC où, par la grâce de Dieu, il retrouve tous ses moyens. Et peut enfin déguster son délicieux poulet frit.Elle est là, cette publicité qui vous a donné envie d'acheter les Total 90. Le savoureux mélange entre les voix graves de Denílson ou Luís Figo et le visage encore boutonneux de Cristiano, portés par le rythme entraînant de Perry Como. Voir Ronaldo se casser la gueule (attention les ligaments) et Quaresma sans ses tatouages, ça a son charme. Et puis, qui n'a jamais essayé de reproduire la virgule de Ronaldinho ? On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais le sosie raté de Byron Moreno a décidé de mettre un terme à la fête.