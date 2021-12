Les 50 publicités avec des footeux (de 40 à 31)

Depuis des décennies, les footballeurs servent d'ambassadeurs aux marques, qui utilisent leur image pour promouvoir leurs produits. Sauf que la qualité première d'un footballeur n'est pas forcément l'acting studio. Et lorsqu'ils se retrouvent derrière la caméra, cela donne souvent des résultats mythiques. Florilège des 50 meilleures publicités mettant en scène des footeux.

Vidéo

Vidéo

Mega Drive, Game Gear, Master System d'un côté, Roberto Mancini, Walter Zenga et Gianluigi Lentini (devenant le joueur le plus cher du monde en 1992, après son transfert du Torino à Milan pour 15 millions d'euros) de l'autre. Beaucoup trop de souvenirs dans cette campagne SEGA, encadrée par le fantasque Jerry Calà. Mais la question est désormais de savoir ce qui était le plus mauvais ? La perruque de Lentini ou l'affreuse maniabilité de la Master System et son Light Phaser en plastique ?Ce spot pour Allianz, tourné à l'Arena de Munich, est aussi spécial que rafraîchissant. Un dialogue de sourd et, disons-le, totalement surréaliste entre Luca Toni, fier champion du monde avec l'Italie (dont il porte un T-Shirt trop petit), et Franck Ribéry, débarqué en Bavière au même moment pour rouler sur la Bundesliga. Imprégné d'un bel accent marseillais, Kaiser Franck n'a pas laissé une miette à son comparse transalpin, pas non plus avare en répliques. Du Shelton et Felter revisité.