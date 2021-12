Les 50 publicités avec des footeux (de 30 à 21)

Depuis des décennies, les footballeurs servent d'ambassadeurs aux marques, qui utilisent leur image pour promouvoir leurs produits. Sauf que la qualité première d'un footballeur n'est pas forcément l'acting studio. Et lorsqu'ils se retrouvent derrière la caméra, cela donne souvent des résultats mythiques. Florilège des 50 meilleures publicités mettant en scène des footeux.

En 2004, Puma avait réalisé un spot animé pour le lancement du nouveau maillot des Lions indomptables. La réclame voyait s'affronter Samuel Eto'o et un lion, d'où l'origine des griffures sur la tunique des Camerounais. Un maillot unique en son genre puisqu'il s'enfilait comme une combinaison et se fermait à l'aide d'un zip au niveau des épaules. Une tunique qui avait d'ailleurs suscité l'émoi de la part de la très conservatrice FIFA, qui interdira tout simplement le port de cette tenue.Quoi de mieux pour inaugurer son partenariat avec un club que d'organiser un spot pub avec les joueurs ? Pas grand chose, selon AliExpress. Tout juste débarqué entre Rhône et Saône, le géant chinois nous apprend donc que Maxwel Cornet est un fan de sombrero, que Thiago Mendes adore planter, ou encore que Marcelo a une passion inavouée : nettoyer les lucarnes. De tels jeux de mots créent forcément quelques regrets : on aurait bien voulu voir Memphis avec des pailles ou Paquetá livrer un paquet...