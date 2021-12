Les 50 publicités avec des footeux (de 10 à 2)

Depuis des décennies, les footballeurs servent d'ambassadeurs aux marques, qui utilisent leur image pour promouvoir leurs produits. Sauf que la qualité première d'un footballeur n'est pas forcément l'acting studio. Et lorsqu'ils se retrouvent derrière la caméra, cela donne souvent des résultats mythiques. Florilège des 50 meilleures publicités mettant en scène des footeux.

Vidéo

Vidéo

Quand un paisible village est pillé par un groupe de chevaliers sans scrupules, sa population peut compter sur la belle chevelure de David Beckham. Pour sauver une cargaison de canettes Pepsi, l'Anglais s'est dès lors entouré de ses acolytes de toujours, Roberto Carlos et Raúl. En soutien, les vétérans peuvent compter sur les tous jeunes Fernando Torres, déjà capitaine de l'Atlético, et Ricardo Quaresma, fraîchement débarqué à Porto. À noter la petite dose de clichés mêlant Francesco Totti, en langage des signes italiens, et Ronaldinho, en danseur de samba. AnachronismeQue serait un top des publicités de footeux sans Michel Platini ? Alors qu'il fait les beaux jours de l'AS Nancy-Lorraine, le jeune joueur est filmé à l'entraînement en train de crucifier le gardien. Et puisque, il descend une bouteille de Fruité juste après l'effort. Un spot qui vaudra à la marque de devenir sponsor-maillot du club dans la foulée. Définitivement,