Les 50 publicités avec des footeux (1er)

Depuis des décennies, les footballeurs servent d'ambassadeurs aux marques, qui utilisent leur image pour promouvoir leurs produits. Sauf que la qualité première d'un footballeur n'est pas forcément l'acting studio. Et lorsqu'ils se retrouvent devant la caméra, cela donne souvent des résultats mythiques. Florilège des 50 meilleures publicités mettant en scène des footeux.

En 1996, Nike fait basculer le monde de la publicité sportive dans une nouvelle dimension et crée l'un des plus beaux spots de l'histoire. Pour célébrer son arrivée récente sur le marché du football et à la veille de l'Euro organisé en Angleterre, la marque à la virgule a ainsi vu les choses en grand. Exit les scénettes face caméra, place à de véritables courts-métrages mettant en lumière les athlètes et leurs produits dérivés. Loin des studios d'enregistrement, c'est l'immense Colisée de Thysdrus d'El Jem, en Tunisie, qui est choisi. La réalisation est confiée à l'Hollywoodien Tarseem Singh, l'histoire narrée par Max von Sydow et le budget est quasi illimité. De quoi réunir Jorge Campos, Ian Wright, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Rui Costa, Luís Figo, Tomas Brolin, Paolo Maldini, Éric Cantona et un frêle Ronaldo, encore surnommé Ronaldinho . De quoi également arroser les autres firmes et récupérer leurs droits à l'image, comme Puma (maillot de Parme), Kappa (FC Barcelone), Umbro (Ajax, Manchester United et Brésil) et Olympic (Portugal). Aux USA, Brolin sera même remplacé par un joueur lambda vêtu de la tunique nationale, histoire de se projeter outre-Atlantique.Le pitch est donc très simple : une horde de monstres maléfiques s'attaque à notre groupe de joueurs pour tuer le. Dix hommes, malmenés par la violence de leurs adversaires et un arbitre aveugle, malgré la naïveté de Maldini qui se demanderaLa victoire est finalement au bout, signée du coup de canon de "King Canto". En coulisses, la campagne est un succès. Élue publicité de l'année et récompensée d'un Lion d'or à Cannes, cette dernière ne fera pourtant pas l'unanimité. Tout simplement interdite au Danemark en raison de son caractère effrayant et trop réaliste, elle recevra également des critiques internes de la part de la FIFA pour les mêmes raisons. Mais comme le temps fait bien les choses, elle reste aujourd'hui l'une des plus belles définitions de la nostalgie. Sur ce, on relève tous nos cols et on se dit :