Les 50 frères de l'ombre (du 50e au 41e)

Nombreuses sont les fratries célèbres dans l'histoire du football. Des Koeman aux Boateng, en passant par les De Boer, les Inzaghi, les Hazard ou encore les Neville. Mais parfois, être "le frère de" est plus un poids qu'un accélérateur de carrière, car les comparaisons pleuvent et entravent la progression. Voici 50 joueurs qui ont tous eu une carrière moins glorieuse que leur frangin, alors que, parfois, on leur prédisait le meilleur.

Même coupe en brosse, même petite barbe, même sourire : Jonas et Mats Hummels pourraient pratiquement être jumeaux. La ressemblance physique est également frappante sur les terrains de football, Jonas occupant le même poste de défenseur central que son grand frère. En revanche, concernant les carrières, difficile de trouver une quelconque ressemblance au-delà de leur formation. Si les deux ont évolué en même temps dans les équipes de jeunes du Bayern, Mats a rapidement passé la seconde, en grimpant en équipe première en 2007, avec la suite de carrière que l'on connaît. La même année, Jonas, d'un an son cadet, rejoint les voisins du SpVgg Unterhaching. Il passera trois ans en équipe réserve avant de monter chez les pros. Rapidement promu capitaine, il se blesse gravement au tout début de la saison 2011-2012, et restera éloigné des terrains pendant un an. Jamais vraiment remis, il ne disputera finalement que 38 matchs professionnels au cours de sa carrière - tous disputés avec le SpVgg, avant de raccrocher les crampons à l'été 2016. Ce même été où son frère Mats décidait de revenir au Bayern.Harry et Laurence Maguire sont deux enfants de Sheffield, leur ville natale. Ils sont tous les deux défenseurs, et ils ont tous les deux une tête énorme, ce qui est pratique pour dégager les ballons. Sauf que l'un joue à Manchester United et est passé à un tir au but d'être champion d'Europe (d'ailleurs, en finale, il a pété la caméra dans le but, avec son péno en pleine lucarne), et l'autre évolue à Chesterfield... en cinquième division. Certes, il est l'un des tauliers de son équipe, puisqu'il compte déjà 111 matchs avec la liquette bleue. Et hormis un prêt à l'AFC Flyde, il n'est jamais allé voir ailleurs. Alors, OK, il n'a que 24 ans, soit trois de moins que Harry, mais à 24 ans, Harry, lui, signait à Leicester, champion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com