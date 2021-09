Les 50 frères de l'ombre (du 40e au 31e)

Nombreuses sont les fratries célèbres dans l'histoire du football. Des Koeman aux Boateng, en passant par les De Boer, les Inzaghi, les Hazard ou encore les Neville. Mais parfois, être "le frère de" est plus un poids qu'un accélérateur de carrière, car les comparaisons pleuvent et entravent la progression. Voici 50 joueurs qui ont tous eu une carrière moins glorieuse que leur frangin, alors que, parfois, on leur prédisait le meilleur.

On ne va pas y aller par quatre chemins : les frères Borriello sont des beaux gosses. Marco, le plus célèbre des deux, ancien buteur de l'AC Milan, de la Juve et à peu près de tous les clubs italiens, a fait chavirer les cœurs des supporters, mais aussi de Belen Rodríguez, ce qui n'est pas rien. Fabio, de trois ans son cadet, a été pendant de longues années avec laEmma Marrone. En revanche, pour ce qui est du football, c'est plus compliqué. Marchant dans les pas de son grand frère, Fabio Boriello a commencé sa carrière en 2004 en amateur, à Cervia, avant de signer un précontrat pro avec l'AC Milan. Pistonné par Marco ? Pas du tout. Fabio a remporté un télécrochet intitulé, qui permettait aux trois vainqueurs d'une équipe amateur de venir participer au stage de présaison de l'un des trois grands clubs italiens. Milan l'a ainsi prêté à Lecco, où il a disputé 5 matchs, puis à la Pro Vasto, où ce ne fut guère mieux. À l'été 2007, il part ainsi tenter sa chance à Lugano, en D2 suisse. 14 matchs, 1 but. Après seulement quatre années de carrière, Fabio comprend que le football n'est pas fait pour lui, et met un terme à sa carrière. Il se reconvertit rapidement, et est aujourd'hui administrateur délégué de l'entreprise FB Internazionale SAGL, spécialisée dans l'immobilier. Au moins, il ne s'est pas entêté.Plusieurs choses à dire sur Yoan Zouma. Déjà, son nom complet est Lindsay Yoan. Ce qui est presque Lindsay Lohan. Ensuite, il n'a que 23 ans, donc laissons-lui encore une chance d'éclore au plus haut niveau. Néanmoins, le début de carrière a de quoi laisser sceptique quant à la suite. Formé à Angers, il fait ses débuts avec la réserve angevine, au même poste que son frangin. Puis il part rejoindre Kurt en Angleterre, mais lui signe à Bolton.