Les 50 frères de l'ombre (du 30e au 21e)

Nombreuses sont les fratries célèbres dans l'histoire du football. Des Koeman aux Boateng, en passant par les De Boer, les Inzaghi, les Hazard ou encore les Neville. Mais parfois, être "le frère de" est plus un poids qu'un accélérateur de carrière, car les comparaisons pleuvent et entravent la progression. Voici 50 joueurs qui ont tous eu une carrière moins glorieuse que leur frangin, alors que, parfois, on leur prédisait le meilleur.

Le point commun entre les deux frères Dzagoev, qui ont appris à jouer au football ensemble dans la rue, c'est qu'ils n'ont jamais quitté la Russie. Alan, le plus jeune, a été formé dans sa région natale, l'Ossétie du Nord-Alanie, puis a rejoint le CSKA Moscou à l'âge de 18 ans, pour ne plus jamais en partir. Il est aujourd'hui considéré comme une légende du club. Gela, l'aîné, a lui aussi passé toute sa carrière en Russie, mais pas franchement avec le même succès. Il fait ses premiers pas en pro en 2005, et va alors écumer tous les clubs de sa région (FC Vladikavkaz, Alania Vladikavkaz, Spartak Vladikavkaz). Quand il décide d'en partir, en 2007 (la même année où son frère quitte le cocon), c'est pour aller jouer en deuxième ou en troisième division. Son nom de famille intrigue les dirigeants des grands clubs, d'autant qu'Alan est alors considéré comme un véritable crack. Quelques contacts avec des grands clubs moscovites, mais rien ne se conclut. Et quand Gela trouve enfin un club à Moscou, c'est... le Zénith Moscou, un club amateur. En six années de carrière, Gela Dzagoev va porter les maillots de huit clubs différents, et mettra finalement un terme à sa carrière dès 2012. Gela flemme de continuer.Lewis Young est un joueur de foot US, qui évolue pour les Western Bulldogs, dans la Ligue australienne de football (AFL). Il n'a donc strictement rien à voir avec l'autre Lewis Young, qui n'est autre que le frère d'Ashley Young. Un petit frère qui avait, dixit son grand frère, mais dont la carrière a été minée par les blessures. De 2008 à 2014, il change constamment de club, le pic de la lose étant atteint en 2011, lorsqu'il rejoint Forest Green Rovers en prêt, mais que son contrat est rompu après seulement un match (au cours duquel il se blesse). Finalement, Lewis Young va enfin trouver la paix Lire la suite de l'article sur SoFoot.com