Les 50 frères de l'ombre (du 20e au 11e)

Nombreuses sont les fratries célèbres dans l'histoire du football. Des Koeman aux Boateng, en passant par les De Boer, les Inzaghi, les Hazard ou encore les Neville. Mais parfois, être "le frère de" est plus un poids qu'un accélérateur de carrière, car les comparaisons pleuvent et entravent la progression. Voici 50 joueurs qui ont tous eu une carrière moins glorieuse que leur frangin, alors que, parfois, on leur prédisait le meilleur.

Été 2014. Au bout d'une folle nuit de juillet, au Brésil, Mario Götze inscrit le seul but de la finale de la Coupe du monde entre l'Allemagne et l'Argentine. Un véritable moment de gloire pour le joueur, transféré un an plus tôt du Borussia Dortmund au Bayern Munich. Surfant sur la hype, le Bayern en profite pour enrôler, chez les jeunes du BvB, le petit frère de Mario, Felix, 16 ans. L'ado grandit chez les jeunes du Bayern, où ses entraîneurs en disent le plus grand bien. Et peu importe que son frère quitte le club bavarois en 2016 : Felix fait ses débuts avec la réserve du Bayern, mais, malgré quelques apparitions sur le banc des pros, il ne dispute pas la moindre minute avec l'équipe première. Et visiblement, les dirigeants munichois ne croient pas franchement en lui, à tel point qu'à l'été 2018, il est vendu à Augsbourg. La saison débute bien : Götze fait ses débuts en BuLi début septembre, et, le 25 septembre, il inscrit son premier but : l'égalisation à la 87minute contre... le Bayern Munich. Jolie revanche, mais qui restera sans suite. Il ne dispute en effet que six matchs, et le 1février 2021, le dernier jour du mercato, il est prêté à Kaiserslautern, en D3, pour le reste de la saison. Son prêt est prolongé à l'été 2021, mais la saison 2021-2022 a débuté de manière chaotique : le 16 août, lors d'un match face au Viktoria Berlin, il est emmené d'urgence en soins intensifs après un violent choc à la tête. Rien de grave finalement, mais il n'a pas encore rejoué depuis...Depuis l'année 2020, les fans de la nouvelle franchise Inter Miami voient double. Le 18 septembre 2020, Gonzalo Higuaín, libre de tout contrat, s'engage en effet avec le nouveau club floridien. Un peu plus de deux semaines plus tard, Pipita est rejoint par un autre Higuaín, Federico, son grand frère.