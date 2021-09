Les 50 frères de l'ombre (du 10e au 2e)

Nombreuses sont les fratries célèbres dans l'histoire du football. Des Koeman aux Boateng, en passant par les De Boer, les Inzaghi, les Hazard ou encore les Neville. Mais parfois, être "le frère de" est plus un poids qu'un accélérateur de carrière, car les comparaisons pleuvent et entravent la progression. Voici 50 joueurs qui ont tous eu une carrière moins glorieuse que leur frangin, alors que, parfois, on leur prédisait le meilleur.

Des débuts à l'OM en 1986, une fin à l'OM en 1996 et au milieu de tout ça : Rennes, Meaux, Antwerp, Angers, La Rochelle, Ujpest et Stockport County. La carrière de Joël Cantona vaut ce qu'elle vaut et elle a tout de même été marquée par un titre de champion de France de D2 en 1995 (13 matchs, 2 buts) aux côtés des Barthez, Casoni et Cascarino. Insuffisant pour faire oublier à Joël qu'il n'arrivait pas à la cheville de son génie de frère.Comme si Joël n'avait pas saisi que son frère Eric était une immense star à qui tout sourit et que sa vie a lui était un peu plus poussive, ces salopards de rasoirs Bic lui demandent en 1995 de s'associer au King le temps d'une publicité. "", envoie d'emblée l'attaquant de Manchester United. "", lui répond benoîtement son cadet de deux ans. La suite ? Eric dit qu'il joue au football, Joël embraye en disant que lui aussi, il joue au football, alors que les 9 ans de carrière qu'il a alors dans les guiboles ne devraient pas le contraindre à se retrouver dans cette situation dégradante. Eric dit qu'il a la peau sensible, Joël surenchérit en parlant de sa peau très sensible. Eric dit qu'il se rase avec le Bic une lame, le orange, Joël lui répond qu'il utilise le Bic deux lames, le vert. Eric dit qu'il s'appelle Cantona, Joël dit que lui aussi il s'appelle Cantona. Enfin, Eric dit qu'il est célèbre et Joël lui répond qu'il va le devenir.Et le jour de gloire arriva : en 1999,sort au cinéma. Qui donne la réplique à Patrick Bosso en interprétant le personnage de Francis Borretti ? Joël Cantona. Il y a un seul artiste dans cette famille et son prénom comporte un tréma.