Les 50 frères de l'ombre (1er)

Parce qu'il avait du talent, vraiment, mais que son nom a été un poids dès son arrivée chez les jeunes de la Fiorentina, Eddy Baggio, frère de Roberto, se classe premier de ce top. Entretien avec un type attachant, où l'on croise tour à tour Federico Chiesa, Claudio Ranieri, Gabriel Batistuta, Arrigo Sacchi, et même Max Vieri, le frère de Christian.

"J'ai pris mes distances avec le foot et aujourd'hui, je gère des appartements au centre de Florence, entre immobilier et tourisme."

"Ce que représentait Roby était tellement fort en Italie que cela avait parfois des répercussions

En fait, cela fait déjà 5-6 ans que je me suis éloigné du monde du football. J'ai arrêté ma carrière à 35 ans et je n'ai plus jamais rejoué au foot, même pas en amateur. J'avais entrepris une carrière d'entraîneur, j'ai commencé à entraîner les jeunes, d'abord à Pise, puis à la Fiorentina. Parmi les petits que j'ai coachés et que j'ai vu grandir, il y a notamment Nicolò Zaniolo et Federico Chiesa, donc je suis vraiment heureux de voir où ils en sont aujourd'hui. Mais vers 2015, j'ai arrêté, parce que je n'étais pas en accord avec la façon dont on traite les jeunes aujourd'hui en Italie. Il y a trop d'intérêts autour d'eux. À peine arrivent-ils en centre de formation qu'on pense déjà aux sponsors, aux futurs contrats, je n'étais pas à l'aise avec ça. Donc j'ai pris mes distances et aujourd'hui, je gère des appartements au centre de Florence, entre immobilier et tourisme. En gros, si tu viens à Florence, tu m'appelles et je te trouve une solution.Oui, c'est sûr.Tu sais, pour moi, ça n'a pas été simple, avec le nom que je porte. Gamin, j'aimais tellement le foot, je voulais uniquement jouer au foot, mais avant même que je ne débute, il a fallu que je prouve à tous que je pouvais être un autre joueur que Roby. Un joueur qui avait ses propres caractéristiques, qui n'étaient pas celles de mon frère. Et c'est vrai que de nombreuses personnes, à mes débuts, me voyaient juste comme le frère pistonné de Baggio.