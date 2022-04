Les 5 qui vont faire le choc PSG-OL

L'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain croiseront le fer ce samedi pour la quatrième fois de la saison. Bilan : deux victoires à une pour les Fenottes. Enjeu : une place en finale de la Ligue des champions, après le succès lyonnais du match aller (3-2). Zoom sur cinq femmes qui feront basculer ce choc au sommet au Parc des Princes, devant plus de 37 000 spectateurs.

PSG Lyon 30/04/2022 à 21h Ligue des champions féminine

Sandy Baltimore, titi et gros mollets

La formation parisienne a un visage, celui de Marie-Antoinette Katoto... qui est en fin de contrat, et pourrait donc bientôt laisser place à Sandy Baltimore. Distinguée par le Trophée UNFP d'espoir du championnat l'an dernier, la native de Colombes est déjà solidement installée dans le onze rouge et bleu. Olivier Echouafni l'y a fait entrer, et Didier Ollé-Nicolle n'y a pas touché. Les deux entraîneurs ont été évidemment séduits par une puissance, un centre de gravité très bas (1,56m) et une pointe de vitesse qui rendent l'ailière aussi insaisissable qu'un courant d'air. Lancée chez les A à seulement 16 ans, celle qui en compte aujourd'hui 22 est la meilleure passeuse de D1 Arkéma du haut de ses 12 offrandes.Elle a planté 8 buts toutes compétitions confondues. Parmi ses victimes, Lyon, en Coupe de France , et le Bayern en quarts de finale retour de Ligue des champions. Le PSG ne s'y est pas trompé en lui faisant parapher un nouveau contrat, courant jusqu'en 2024. Elle s'était aussi distinguée à Lyon le week-end dernier en mettant la pression sur Kadeisha Buchanan pour permettre à Katoto de récupérer le cuir et de marquer. Bref, une joueuse qui a du mordant, et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Surtout pas par Kheira Hamraoui, avec qui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com