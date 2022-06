Les 5 joueurs à suivre dans cette finale de l'Euro U17

Dans trois ans, quand ces cinq joueurs de la finale de l'Euro U17 entre la France et les Pays-Bas seront titulaires dans leur club et aux portes de l'équipe nationale, vous pourrez dire que vous n'êtes pas surpris. Pourquoi ? Parce que vous les aviez repérés durant cet Euro où ils ont brillé jusque-là.

Lisandru Olmeta

29 mai 1991. Titulaire dans les cages de l'Olympique de Marseille en finale de la Ligue des champions, Pascal Olmeta voit les cinq frappeurs de l'Étoile rouge de Belgrade inscrire leur tir au but et repartir avec la coupe aux grandes oreilles. Trente et un ans plus tard, son fiston Lisandru Olmeta s'est, lui, montré beaucoup plus décisif avec l'équipe de France lors de cet Euro U17. Et plutôt deux fois qu'une, puisqu'il a d'abord repoussé le tir au but de l'Allemand Tom Bischof en quarts de finale, avant de faire de même avec le Portugais Manuel Mendonça en demies. Mais résumer le pensionnaire de l'académie de l'AS Monaco à ces deux arrêts aux tirs au but serait oublier les nombreuses parades dans le jeu. S'il n'a pas hérité de la fantaisie du paternel, il a bien récupéré ses mains fermes et sa capacité à se jeter sur l'attaquant pour récupérer le cuir. Appelé plusieurs fois chez les Bleus, Pascal Olmeta n'a jamais eu la moindre sélection. L'avenir dira si Lisandru sera le premier Olmeta capé en équipe de France A.