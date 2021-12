Les 10 grands moments de Shevchenko à Milan

Ce mercredi soir sera rempli d'émotions pour Andriy Shevchenko. Pour la première fois de sa carrière, il va affronter l'AC Milan, le club où il est devenu une légende, et avec lequel il a remporté le Ballon d'or. L'occasion de se remémorer les dix moments forts de son aventure rossonera, entre buts de fou, finales (heureuses et malheureuses) de Ligue de champions, et amour infini.

1. Le premier but

Vidéo

2. Le premier triplé

Le premier. Pour sa toute première apparition en Serie A, et son deuxième match dans l'absolu avec le maillot, l'Ukrainien transféré pour l'équivalent de quelque 20 millions d'euros se présente à l'Italie avec un but de renard. Sur une jolie remise d'Oliver Bierhoff, il anticipe le défenseur et marque d'une astucieuse demi-volée. Et une célébration, déjà : le maillot retourné sur la tête.