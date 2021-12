Les 10 coups tactiques de l'année 2021

L'année 2021 s'achève tranquillement, et emporte avec elle son lot d'innovations et de confirmations tactiques. Sur le terrain, le RC Lens de Franck Haise et l'Inter Milan de Simone Inzaghi crèvent chaque jour un peu plus l'écran et apparaissent logiquement dans ce top ; mais d'autres, comme Iago Aspas ou Emiliano Martinez, s'y font une place après leurs accomplissements plus ou moins légaux. En attendant 2022, voilà de quoi se régaler.

Les sorties de balle de Franck Haise

Iago Aspas, malice en Galice

La nomination de Simone Inzaghi à l'Inter

Le phénomène avait commencé ses tours de passe-passe en toute fin 2020, mais c'est véritablement en 2021 qu'on a pu s'en délecter. Et n'en déplaise aux fans de, c'est dans la surface du gardien que ça se passe. Accompagné de Kevin Danso, Facundo Medina et Jonathan Gradit, Jean-Louis Leca se régale à la relance du ballon. Chaque week-end ou presque, on découvre un nouveau ballet chorégraphié par les Lensois. Les joueurs coulissent tous vers une zone précise, jouent au chat et à la souris avec les adversaires et s'échangent le ballon comme s'il était aimanté à leurs pieds. Résultat, les ressorties de balle sont hyper propres, créent le danger en seulement quelques touches, et plus important encore, sont imprévisibles. Bien sûr, il y aura toujours une passe ratée qui conduira à une chaude occasion à gérer en défense. Mais n'écoutez pas les aigris, c'est en prenant des risques que le football devient beau. Tout cela, c'est l'œuvre de Franck Haise, alors on applaudit.Ce n'est pas la tête pensante du Celta de Vigo pour rien. Lorsqu'il ouvre le score face à Valence et qu'il sent une pointe à l'adducteur au moment de s'en aller célébrer, le Galicien a la présence d'esprit de retirer son maillot pour recevoir un jaune. Le cinquième de la saison, synonyme de match de suspension, qu'il purgera pendant sa convalescence, avant de revenir guéri et sans aucune biscotte à son actif au match suivant. Une ruse même pas sanctionnée par la Fédération espagnole, déjà intervenue dans ce genre d'affaires, qui a préféré laisser le bénéfice du doute au joueur. Aspas plantera un but et une passe à son retour de blessure face à l'Espanyol. Carton plein.Perdre Romelu Lukaku, Achraf Hakimi et Antonio Conte aurait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com