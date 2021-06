So Foot • 29/06/2021 à 12:00

Leon Goretzka, l'heure de montrer les muscles

Sauveur de l'Allemagne face à la Hongrie mercredi dernier, Leon Goretzka doit désormais s'imposer au sein de la Nationalmannschaft, comme il le fait au Bayern depuis deux ans.

AngleterreAllemagne 29/06/2021 - 18:00 Diffusion sur

84minute à l'Allianz Arena. Dans son jardin, Leon Goretzka vient placer une frappe surpuissante dans les buts de Péter Gulácsi. Entré en jeu à la place d'?lkay Gündo?an 25 minutes plus tôt, le milieu du Bayern vient d'éviter un nouveau cataclysme outre-Rhin, après la désillusion du Mondial 2018. Un but assorti d'une célébration "cœur avec les doigts" devant les supporters hongrois, en soutien à la communauté LGBT, et d'un cri de rage puissant. Une façon aussi de montrer à son sélectionneur Joachim Löw qu'il doit compter sur lui pour le match face à l'Angleterre, ce mardi (21 heures).