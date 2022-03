Léo Dubois à Lyon : un délit de sale gueule

Encore sifflé par le public du Groupama Stadium ce dimanche et sorti à la pause par Peter Bosz, Léo Dubois vit une saison difficile sur les bords du Rhône. Le capitaine de l'OL n'est pas au niveau, mais il est trop facile d'en faire un bouc émissaire.

Un brassard pour couler

La prestation de Léo Dubois face à Rennes ne va pas calmer les détracteurs de l'international français. Comme trop souvent cette saison, l'ancien Nantais a été dépassé par les évènements et ses adversaires dans le couloir droit, où le duo Adrien Truffert-Martin Terrier lui a fait vivre un calvaire pendant 45 minutes. La décision de Peter Bosz de mettre fin à la souffrance de son capitaine en le remplaçant par son concurrent Malo Gusto aurait pu être un soulagement pour le sortant, mais dans le contexte actuel, c'est un nouveau coup dur à digérer. Le défenseur de 27 ans, qui avait déjà essuyé les sifflets du Groupama Sadium à l'annonce des compositions d'équipe en préambule de cet OL-Rennes, a évité la bronca en filant directement sur le banc après le repos. Le parallèle avec les huées parisiennes contre Lionel Messi et Neymar le même jour est facile. Comme les supporters du PSG ont le droit de se payer les deux stars sud-américaines, ceux de Lyon peuvent s'en prendre à leur propre Léo. Mais les motivations sont différentes et la contestation contre Dubois ne date pas d'hier. Elle a pris de l'ampleur ces dernières semaines et soulève une question : n'est-ce pas trop facile d'en faire un bouc émissaire ?Le latéral droit n'a pas confirmé les promesses entrevues au FCN entre 2014 et 2018 dans un club aux ambitions autrement plus élevées que dans le fief de Waldemar Kita. Parfois bon, parfois mauvais et souvent trop neutre à un poste où les attentes sont de plus en plus importantes, Dubois aura tout de même montré quelques belles choses chez les Gones, notamment lors de la deuxième partie de saison 2018-2019. Au-delà des performances sportives du bonhomme, l'été dernier a peut-être été un tournant négatif dans l'histoire entre Dubois et l'Olympique lyonnais avec sa nomination comme capitaine par Peter Bosz. Une responsabilité beaucoup trop lourde à assumer pour un joueur pas forcément taillé pour être un leader et souffrant surtout d'un manque de légitimité. Si le principal intéressé assurait à l'époque, il a plus été plombé que porté par le brassard. Depuis de nombreux mois, Dubois est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com