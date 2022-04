Lens s'adjuge le derby du Nord

Dans un derby enflammé, haletant et parfois irrespirable, les Lensois, qui ont fait la différence en première période, ont remporté un succès de prestige sur le terrain du voisin honni (1-2). Mieux, ils en profitent pour repasser devant Lille et maintenir leur rêve d'Europe. De leur côté, les Dogues sont au bord de la crise de nerf et dans les gradins de Pierre-Mauroy, on demande à nouveau la démission de Gourvennec.

Lille 1-2 Lens

Kalimuendo, c'est quali

Du bassin minier aux Flandres, cette saison est définitivement celle des Sang et Or. Pour la troisième fois en autant de confrontation de cette saison (deux en championnat, une en coupe), les hommes de Franck Haise ont su se faire la malle. Une victoire historique - la première en terre lilloise depuis 2003 - qui porte le sceau d'une formation au caractère certain, face à des Lillois qui n'auront tenté de se rebiffer qu'une petite demi-heure.Ce samedi soir a très vite ressemblé au plan parfait pour la clique à Franck Haise. Bien moins inhibés que la saison dernière où ils avaient pris la fessée dans un Pierre-Mauroy à huis clos (4-0), les Lensois se projettent d'entrée. Quatre minutes suffisent à Frankowski, l'homme providentiel du match aller (1-0 à Bollaert) pour doucher les ardeurs du virage lillois. Esseulé au second poteau à la suite d'un corner de Clauss, lui aussi très en verve, le piston polonais lèche son extérieur du droit. Les 2 000 supporters lensois, camouflés en raison de l'interdiction de déplacement, explosent. Leurs protégés, bien aidés par un milieu de terrain lillois vite pris de court – Benjamin André a souvent été invisible – continuent sur leurs transitions express. Clauss provoque, Kalimuendo récupère le cuir, mais Leo Jardim veille au grain (20).Lille décide enfin de se rebiffer. S'ouvre alors un gros quart d'heure décomplexé. Sur contre, Renato Sanches, qui s'est chauffé avec son homologue Gradit, trouve le poteau gauche de Faríñez (21). Le portier artésien se déploie ensuite face à la praline de Zhegrova (24), l'international kosovar, pour la première fois dans le onze lillois, une semaine…