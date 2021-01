Lens s'accroche à Nantes

Mené, le Racing est revenu et ramène un point de Nantes (1-1).

Nantes 1-1 Lens

La série a failli prendre fin.Alors qu'il n'avait plus gagné depuis dix matchs, le FC Nantes a longtemps cru enfin choper trois points contre Lens, ce dimanche après-midi, à la Beaujoire. Mais un but concédé à dix minutes de la fin a éteint les espoirs des Canaris (1-1), eux qui ne l'ont plus emporté depuis plus de deux mois.Trente minutes d'observation, puis cinq beaucoup plus folles. C'est grosso modo le résumé du premier acte, qui s'est animé à la demi-heure de jeu lorsque le très actif Jonathan Clauss a obtenu un penalty sur une faute de Fábio. Oui mais voilà, la mine de Gaël Kakuta s'est envolée derrière la tribune Loire (33). Un raté que les Sang et or ont payé cher, puisqu'à peine deux minutes plus tard, Randal Kolo Muani a à son tour été fauché par Jonathan Gradit dans l'autre surface. Et contrairement à son homologue lensois, Imran Louza n'a pas tremblé pour placer les siens en tête à la pauseCe quatrième pion de la saison pour le gamin de la maison jaune a longtemps semblé suffire aux Canaris, qui se sont ensuite contenter de faire le dos rond, voyant leurs adversaires se casser les dents sur un bloc défensif ultra-compact depuis l'arrivée de Raymond Domenech... Sauf qu'à force de subir les assauts lensois, la muraille a fini par se faire transpercer. Alors que les partenaires de Marcus Coco avaient déjà frôlé la correctionnelle sur une faute de main de Lafont (68), c'est Kakuta, à la réception d'un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com