information fournie par So Foot • 18/09/2021 à 19:30

Lens remporte le derby face à Lille

Au terme d'un match chaotique et marqué par des incidents à la pause, Lens a pris le dessus sur le LOSC dans le derby du Nord (1-0). Une victoire lensoise qui met fin à quinze ans d'attente et qui permet aux hommes de Franck Haise de monter provisoirement sur la deuxième marche du podium.

Lens 1-0 Lille

Ce fut long, mais la victoire du RC Lens dans un derby est enfin là !Quinze ans après son dernier succès dans le derby, le RCL a cette fois pris le dessus sur les Dogues de Jocelyn Gourvennec (1-0) à Bollaert.Un succès qui a mis du temps à se dessiner pour les gars de Franck Haise, notamment après un premier acte engagé mais au cours duquel les Lensois ne se sont procurés qu'une seule véritable occasion. Une frappe de Florian Sotoca, bien repoussée Ivo Grbi? avant la pause. Une mi-temps qui va s'étirer sur quarante-cinq minutes, la faute à des débordements de certains supporters lensois qui se sont introduits sur la pelouse pendant le break pour aller vers le parcage des fans lillois.Passé ce (long) moment de flottement, le second acte a vu les Lillois avoir les meilleures occasions dans un premier temps. Mais ni Burak Y?lmaz d'une tête non cadrée, ni Jonathan Ikoné peu inspiré face à un grand Jean-Louis Leca, n'ont su régler la mire pour mettre le LOSC devant. La punition arrive vite derrière : sur une passe délicieuse de Gaël Kakuta, Przemys?aw Frankowski chope un contre favorable sur José Fonte et ajuste du pied droit Grbi?. Entré en jeu, Wesley Saïd aurait pu doubler la mise sans une position de hors-jeu de Kakuta sur l'action. Grâce à ce succès, Lens monte provisoirement sur la deuxième marche du podium tandis que Lille est treizième de Ligue 1.