Lens râpe Troyes grâce à Danso

Les Sang et Or poursuivent leur marche en avant.

Lens 1-0 Troyes

La fameuse montagne qui accouche d'une souris.Oui, cette affiche en ouverture de la septième journée de Ligue 1 entre Lens, séduisant troisième, et Troyes, invaincu sur les trois dernières journées, avait de quoi constituer un choc. Mais à Bollaert, la mèche a mis du temps à s'allumer. Facundo Medina a bien envoyé un centre que Loïs Openda a repris sur le poteau (6), mais face à un bloc troyen bien en place, Lens a peiné pour trouver l'ouverture dans le jeu. Alors ? Alors Przemysław Frankowski, entré à la place de Jonathan Gradit victime d'une fracture de la clavicule dans un duel avec Erik Palmer-Brown, a déposé un coup franc sur la tête d'un Kevin Danso. Lancé comme un TGV, l'international autrichien s'en est allé ouvrir le score d'une puissante têteEn seconde période, Seko Fofana entre en jeu et ne tarde pas à se mettre en selle. Le capitaine, servi par Jimmy Cabot, a vu son tir être contré in extremis (57). Dans la foulée, Troyes se montre réactif mais la frappe de Mama Baldé est stoppée en deux temps par Brice Samba (59). Peu en réussite ce soir, Florian Sotoca a vu sa tête trouver la barre transversale (68) avant d'envoyer une reprise de volée croisée juste à côté du but de Gauthier Gallon (79). Toujours à portée de fusil de son adversaire, Lens a une nouvelle fois cédé du terrain à Baldé, mais l'attaquant a manqué de précision pour conclure (81). Au forceps, les Lensois ont pris trois points et les voilà provisoirement en tête de la Ligue 1.