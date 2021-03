Lens poursuit sa belle série à Strasbourg

Toujours aussi plaisant à voir jouer, le Racing Club de Lens continue sa très belle saison. Vainqueurs à Strasbourg et invaincus depuis fin janvier, les Sang et Or s'emparent de la cinquième place de Ligue 1 et peuvent ouvertement rêver d'Europe la saison prochaine.

Strasbourg 1-2 Lens

Oeil pour œil

Clauss toujours, tu m'intéresses

Question : comment passer un beau dimanche après-midi devant un match de Ligue 1 ? Réponse : prenez deux équipes joueuses et sans complexes et mettez-les face à face pour un vieux classique du championnat de France. Une heure et demie d'un football séduisant, c'est exactement ce qu'ont proposé Strasbourg et Lens. Et à la fin, ce sont les Sang et Or qui gagnent, grâce notamment à un duo Clauss-Fofana très en vue et un Jean-Louis Leca décisif dans ses cages. Voilà les hommes de Franck Haise qui profitent des défaites de Marseille et Metz pour réaliser une belle opération dans la lutte pour la cinquième place. De la Ligue 2 à l'Europe ? La fast life, la vraie.Pas de cadeaux entre les deux Racing. Ce sont les Sang et Or qui réussissent le meilleur départ et Yannick Cahuzac est proche de remettre le couvert devant le but, mais Kawashima est vigilant au sol (5). Malheureusement pour lui, le portier japonais va se trouer sur le corner qui suit, permettant à Haidara de trouver la faille de la cuisse. Les Nordistes dominent, la mobylette Jonathan Clauss multiplie déjà les courses dans ce stade qu'il connaît par cœur, et offre une balle de 2-0 à Fofana, lequel ne cadre pas (16).Moment choisi par les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com