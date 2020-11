Lens pleure Papa Bouba Diop

En s'éteignant à seulement 42 ans des suites de la maladie de Charcot, Papa Bouba Diop n'a pas seulement laissé orpheline la nation sénégalaise. Le colosse taillé dans l'ébène a aussi laissé sa trace dans l'Artois, où, l'espace de deux saisons et demie (2002-2004), cette "force de la nature", dixit Jean-Guy Wallemme, avait su conquérir le cœur de Bollaert. Dans le bassin minier aussi, le Lion est mort dimanche soir.

Il est de ces dimanches d'automne dont on n'oubliera jamais la teneur. Celui d'hier en fait partie. Gervais Martel, l'ancien boss du Racing Club de Lens (1988-2012, 2013-2017), était sur la route du retour de Bollaert, après le logique revers des hommes de Franck Haise devant Angers (1-3), lorsque le téléphone a sonné. Gervais n'avait plus de nouvelles de Bouba Diop depuis quatre-cinq mois. Apprendre la disparition aux dires de Joël Muller qui l'a fait venir du Grasshopper Zurich à l'hiver 2002, en a ébranlé plus d'un dans l'Artois. À commencer par Jean-Guy Wallemme, passé lui aussi avec Bouba Diop de l'espoir aux larmes un soir de mai 2002 à Gerland, lorsque le titre leur fila sous le nez : Immédiatement à l'esprit de Wallemme, un flash, terrassé bien avant l'heure. Pour Dagui Bakari (2002-2005 au Racing) aussi, la peine est de taille : À Lens, aussi, son ombre flottera,