Lens met Monaco plus bas que terre

Venu en Principauté avec un plan et une belle dalle, Lens a passé une petite demi-heure en infériorité numérique, mais a su profiter des erreurs monégasques et résister pour repartir du Rocher avec les trois points (0-2), au bout d'une rencontre marquée par un petit nombre d'occasions, mais deux exclusions. L'ASM est officiellement malade.

Monaco 0-2 Lens

Alexander noob

L'ossature est toujours là, mais le souffle n'y est plus. Meilleure équipe de Ligue 1 à domicile la saison passée, l'AS Monaco vient de voir le cancre nantais gratter un point à Louis-II, et surtout deux équipes s'y imposer dans la même semaine, sur des scores secs. Après le Chakhtior Donetsk mardi (0-1), c'est le Racing Club de Sassuolo Lens qui est venu se goinfrer à Monte-Carlo (0-2) pour signer son premier succès de la saison et valider un début d'exercice encourageant. Le troisième du championnat l'an dernier, lui, est dans une terrible spirale et on le voit mal se relever avant sa manche retour de C1 en Ukraine, la semaine prochaine.Après dix premières minutes lors desquelles Facundo Medina est obligé de jouer les pompiers de service face aux assauts asémistes, c'est Alexander Nübel qui se met en action : très mou et négligent au moment de relancer (tout comme le lourd Strahinja Pavlovi?), le portier allemand est proche de la punition lorsque son dégagement est contré par Florian Sotoca, la tête d'Ignatius Ganago face au but vide flirtant avec le poteau (18). Plombé par les vilains gestes et les fautes techniques, le rythme de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com