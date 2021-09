Lens-Lille : le sens de la défaite

Le derby du Nord n'aura donc pas été qu'une fête ou des retrouvailles tant attendues après une pandémie qui avait privé, l'an dernier, les supporters de ce type d'extase. Terrain envahi, match retardé, plusieurs blessés, le bilan de ce Lens-Lille est d'autant plus inquiétant que son scénario tend à devenir un rituel lors de chaque journée de championnat cette saison.

Une habitude qui s'installe

Lors du derby du Nord ce samedi à Bollaert, des affrontements entre supporters lillois et lensois ont émaillés la rencontre et une nouvelle fois gâché la fête. Après Montpellier-OM et Nice-Marseille le mois dernier, cette nouvelle montée en tension semble augurer un cycle inquiétant pour la Ligue 1. Mais les débordements de la veille, selon la formule consacrée, illustrent surtout la difficulté à laquelle va être confrontée la LFP devant la multiplication des "crises" de cet ordre. Sans oublier la pression médiatique et politique qui va s'en suivre, résumant bien le climat dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui contribue à exacerber la situation au sein des tribunes de l'Hexagone.Certes, les cas de figure sont différents à chaque fois. À Nice, la confrontation a opposé ultras niçois et joueurs marseillais. Samedi, il s'agissait d'une configuration plus "traditionnelle" : des fans rivaux ont, au bout de plusieurs heures et jours de provocations, fini par vouloir en venir aux mains et régler cela directement. Bref, de remporter leur propre "derby". Chacun se présentera ensuite en victime, affirmera que c'est les autres qui ont commencé, la routine est connue. Mais au vu de l'ampleur prise par ces violences qui ont fait six blessés légers, impossible de ne pas imaginer que tout le monde était dès le départ dans les starting-blocks. Ce sentiment de durcissement dans les virages et kops survient étrangement alors que, dans le même temps, des dispositifs d'autorisation encadrée des fumigènes étaient expérimentés en Ligue 2 (notamment à Toulouse). Un exemple parmi d'autres des progrès réalisés et des avancées obtenues par l'Instance Nationale du Supportérisme sous l'égide du ministère des Sports. Même constat du côté des directions qui n'ont jamais donné autant l'impression de rechercher le dialogue, même si on en mesure aujourd'hui les limites. Au sortir d'une phase de pandémie où le mouvement ultra avait plutôt montré un visage positif à travers l'expression de solidarité envers le personnel soignant ou son acceptation