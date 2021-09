Lens-Lille : des sanctions individuelles, et vite !

Suite aux incidents dans le derby du Nord, la LFP a dégainé ses sanctions classiques : des bons vieux huis clos qui punissent tout le monde sans satisfaire personne. Mais au lendemain de cette annonce, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a appelé à des " sanctions plus individuelles ". Ce n'est pas trop tôt.

Une drôle de Justice

Après trois ans au ministère des Sports, Roxana Maracineanu commence à connaître la musique. Alors, après les incidents qui ont émaillé le derby du Nord, la ministre déléguée aux Sports a décidé de changer de disque. Comment ? En appelant à une individualisation des sanctions, là où la LFP s'est enfermée depuis des années dans des punitions collectives, à base de huis clos injustes et inadaptés, qui n'ont aucun effet. Et aucun sens.C'est sur le plateau de BFM TV que l'ancienne nageuse a mis les pieds dans le plat : "". Ne pas punir tout un stade pour des agissements de quelques écervelés, c'est précisément ce que demandent la plupart des habitués des travées depuis des années. Cela paraît évident à rappeler, mais que ce soit à Nice ou à Lens, les incidents déplorables ne sont le fruit que de quelques individus. Dès lors, pourquoi priver le reste du stade de plusieurs matches ? Pourquoi priver les supporters lillois qui n'étaient pas à Bollaert des prochains déplacements du LOSC ? Pourquoi priver aussi les supporters adverses des prochains matches à Lens, à cause de débordements autour d'une rencontre qui ne les concernait pas ? On ne nous enlèvera pas l'idée que c'est une drôle de Justice.Au-delà de l'aspect purement injuste de la décision, cela ne fait d'ailleurs que creuser le fossé entre les ultras et le reste du stade, tout en balançant un tas de clichés et d'idées reçues dans ledit fossé. Arrêtons avec les raccourcis : si tout n'est évidemment pas rose dans un kop, tous les fauteurs de troubles ne sont pas forcément des ultras. Les incidents de l'Allianz Riviera, avec des projectiles venus de toutes les tribunes, sont là pour le rappeler. Et quand bien même un groupe voit quelques-uns de ses membres fauter, faut-il punir tout le monde ? Après tout, sur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com