Lens-Lille : au nord, c'était Omicron

Au coude-à-coude en Ligue 1, Lens (9e) reçoit Lille (8e) en Coupe de France pour lancer l'année 2022. Un derby qui porte, avant même le coup d'envoi, le sceau du coronavirus.

À Lille, la peur du (Co)vid

Ils ne seront que 5000 Lensoises et Lensois (abonné(e)es en tribune Marek) à braver le froid du Nord, ce mardi à Bollaert, pour assister au deuxième derby de la saison entre le RC Lens et le LOSC. Une affiche que l'on coche dans le calendrier, pour laquelle on casse sa tirelire à Noël, qui ne fera pas le plein du fait de la jauge imposée et voulue par Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les Sang et Or auront tout tenté pour jouer ce seizième de finale devant un stade plein, en vain. Une semaine avant jour pour jour, le RCL avait en effet officiellement demandé à la FFF que ce Lens-Lille ait lieu le dimanche 2 janvier, veille de l'entrée en vigueur de la mesure impliquant 5000 spectateurs maximum dans les stades de France, mais s'est heurté au refus de la Fédération ainsi qu'à celui du LOSC. Dans les colonnes de, Olivier Létang l'expliquait :Normal : dans un derby du Nord, personne ne se fait le moindre cadeau.Il faut bien admettre que les Dogues n'avaient - vraiment - pas la moindre raison de faire ce présent à leurs cousins lensois. En premier lieu car, à la suite des incidents lors du premier derby de l'année en Ligue 1 à Lens mi-septembre (1-0) -, il était d'ores et déjà convenu depuis le 24 décembre qu'aucun supporter se réclamant fan du LOSC ne puisse assister à la rencontre. Sportivement, ensuite, car si jouer dans un Bollaert plein est forcément handicapant, le faire sans sept joueurs d'ores et déjà positifs au coronavirus (dont Jonathan David, Isaac Lihadji, Xeka, Benjamin André et Domago Bradarić).Un début de cluster qui n'a pas manqué de faire réagir Jocelyn Gourvennec en conférence de presse, condamné à aligner un onze de départ expérimental et convaincu de son côté que tout le monde ne joue pas carte sur table au niveau des tests :