Lens fait capituler Rennes

Trois jours après la fin de son aventure européenne à Krasnodar, le Stade rennais a de nouveau glissé contre Lens à la maison (0-2). Plus solides, plus efficaces et surtout plus vivants, les Sang et Or ont pu compter sur Arnaud Kalimuendo et Ignatius Ganago pour punir Rennes, qui se fait dépasser par son adversaire du soir au classement.

Rennes 0-2 Lens

Rennes sans vie, Lens ravi

À Rennes, il était question de retrouver des couleurs, des ambitions et du caractère. Trois jours après son élimination de toutes compétitions européennes en Russie, sur la pelouse de Krasnodar, les Rouge et Noir voulaient enclencher leur opérationen venant à bout de Lens, moins en forme en championnat (une victoire sur les cinq derniers matchs) mais toujours aussi discipliné. Résultat, le SRFC n'a rien montré, surtout pas du foot, et s'est fait assez logiquement puni par un Racing solide et efficace (0-2). Cette fois, la crise est là.Sur le parking menant à l'enceinte bretonne, les joueurs rennais ont pourtant le droit à un shoot de soutien pour lancer cet après-midi. Une trentaine de membres du Roazhon Celtic Kop dégainent des fumigènes, des chants et une banderole pour rappeler à leurs poulains qu'ils sont derrière eux. Oui mais la vraie réponse doit arriver sur le terrain, où Lens se présente dans son désormais traditionnel 3-4-1-2 pour enquiquiner une équipe rennaise malade. Ce qui ne l'empêche pas de débuter en faisant circuler la chique entre deux excès d'engagement des Sang et Or. Problème, les agneaux bretons ne savent pas profiter des quelques opportunités, à l'image de Del Castillo (15), Bourigeaud (21) ou Tait (25). La suite ? C'est un éternel recommencent, Lens transformant sa première occasion après une récupération haute