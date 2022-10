Lens et Openda imposent leur loi à Toulouse

Dans un match qui a pris son temps avant de s'emballer, Lens a dominé une pâle équipe de Toulouse. Dominateurs de bout en bout, les Sang et Or ont finalement vu Loïs Openda s'offrir un triplé après son entrée en jeu pour renforcer leur deuxième place au classement.

Lens 3-0 Toulouse

Openda, roi du Nord

Dans l'enfer du Nord, les Sang et Or ne mettent pas longtemps à bousculer des Toulousains asphyxiés. La première alerte vient surgit du pied de Fofana (7), omniprésent comme à son habitude aux quatre coins du pré. Au terme d'un contre mené à 1000 à l'heure, le milieu ivoirien ne cadre pas sur la remise de Frankowski (12), avant que Saïd ne voit Dupé se coucher sur sa tentative (14). Acculé, le Téfécé tient comme il peut, pas aidé par un trop grand déchet technique qui complique sérieusement la tâche au moment de sortir le ballon. Et fait preuve d'un gros manque de spontanéité sur les quelques ballons dans la surface, à l'image de Dejaegere, contré par le retour de Machado (29). Après quelques minutes à s'inquiéter pour Rouault, retombé sur les cervicales après un duel sur corner, Aboukhlal fausse à son tour compagnie à l'arrière garde nordiste, mais Gradit vient à son tour sauver la baraque (33).Quinze minutes pour retrouver leur souffle, et les Lensois remettent la tête de leurs…