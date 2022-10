Lens enfonce Lyon

Le RC Lens a mis une heure avant de prendre définitivement la mesure de l'OL pour s'imposer et poursuivre son invincibilité cette saison (1-0). Le sixième but de Sotoca, inscrit sur penalty, plonge un peu plus l'OL et Peter Bosz dans le doute. Huit points, déjà, séparent les deux équipes après un quart du championnat.

Lens 1-0 Lyon

Les petits doutes

Et de quatre à la suite ! Sous grosse pression, Peter Bosz a fait une entrée fracassante dans les livres "d'histoires" des Gones avec cette quatrième... défaite de suite en Ligue 1. Une première pour l'institution OL depuis trente ans et la saison 1990-91. Histoire d'ajouter un nouveau (gros) caillou dans une chaussure déjà bien remplie. Au bout d'une soirée où l'indiscutable a fini par se produire. À dix minutes du terme, une main de Thiago Mendes a permis à Florian Sotoca d'offrir la victoire aux siens (1-0). Lens n'a toujours pas perdu un match de Ligue 1 cette saison, Lens est 4à quatre points du PSG, Lens n'a gagné que 1-0 sur penalty, mais Lens a quelque chose d'enivrant. Finalement, Lens est tout simplement une équipe, une vraie. Tout ce que l'OL n'est plus.À guichets fermés à Bollaert pour la douzième fois de suite, les Sang et Or n'ont d'abord pas été si séduisants qu'à l'accoutumée lors de la première heure de jeu. Il manquait ce petit quelque chose, à l'image d'un Seko Fofana trop peu en vue. Même le douzième homme ne semblait pas aussi fringant que d'habitude. Les opportunités étaient pourtant là, mais Anthony Lopes, impeccable, dominait les débats (32, 36, 38, 46, 59). Cette contre-attaque de la 38minute était pourtant parfaite : Florian Sotoca effaçait Maxence Caqueret d'un petit pont avant de servir la fusée Loïs Openda. Le Belge voyait débarquer Facundo Medina qui y avait cru depuis le début. A bout-portant, l'Argentin se heurtait à Lopes. A 0-0, tout était encore possible, et on se demandait même si un braquage lyonnais ne pouvait pas arriver.Sauf que plus la partie avançait, plus Lyon… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com