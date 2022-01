Lens éjecte Lille au bout du suspense

Mené 2-0 par un LOSC décimé par le Covid mais diaboliquement efficace, le RC Lens a pu compter sur un immense Seko Fofana pour renverser la situation et accéder aux huitièmes de finale de la Coupe de France (2-2, 4-3 t.a.b.). Les Lensois de Franck Haise débutent parfaitement 2022 et recevront l'AS Monaco en huitièmes de finale.

Lens 2-2 (4-3 t.a.b.) Lille

Onana appelle...

Tirs au but ratés : Clauss pour Lens // Fonte, Renato Sanches pour LilleIl est parfois écrit, avant même le coup d'envoi d'un match, qu'un homme va emmener les siens au septième ciel. Longtemps dans ce Lens-Lille, la prophétie semblait avoir désigné le Lillois Amadou Onana comme l'élu du soir. Jusqu'à l'heure de jeu ou un peu plus. Et puis, la lumière est arrivée et les projecteurs se sont braqués sur le Lensois Seko Fofana. C'est l'ancien Bastiais qui a réduit le score, qui est allé chercher l'égalisation en solo au bout du temps additionnel et qui s'en est allé battre Ivo Grbić en tant que cinquième tireur lors de la séance de tirs au but. L'empreinte d'un grand, c'est souvent ce que révèlent les derbys, où qu'ils se jouent. Ce Lens-Lille n'y a pas fait exception.Devant 5000 spectateurs en grande partie regroupés dans la tribune Marek, rappelant une nouvelle fois l'incongruité de la situation dans les stades français, le puzzle de Lens-Lille se met rapidement en place : les Sang et Or sont là pour faire sauter le château-fort lillois qui, de son côté, attend les offensives depuis ses mâchicoulis. Florian Sotoca est le premier à grimper à l'échelle mais sa volée de bois vert est bien encaissée par Grbić. La réponse du voisin lillois intervient du tac au tac : le déboulé de Gabriel Gudmundsson côté gauche offre à Yusuf Yazici l'occasion d'ouvrir le score. Pas de bol, la tentative du Turc trouve la barre de l'inspiré Wuilker Faríñez. Au fur et à mesure de la partie, les contres lillois sont de plus en plus tranchants et Amadou Onana va se régaler. Sur un centre de Tjago Djalo prolongé par…