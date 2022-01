Lens douche Rennes sur le gong

Entre deux des formations les plus prolifiques de la Ligue des talents, on était en droit d'attendre un spectacle bien plus alléchant. Mais la flotte sans discontinuer, le manque de précision dans les transmissions et le faible tempo imprimé à la rencontre ont longtemps laissé croire que Lensois et Rennais finiraient dos à dos. Et puis Wesley Saïd a surgi comme un phare pour faire exploser Bollaert et offrir aux Sang et Or leur première victoire en Ligue 1 depuis deux mois.

Lens 1-0 Rennes

La pluie s'invite à la fête

C'est quand elle se fait le plus attendre que la surprise est savoureuse. Il a suffit de voir le banc lensois bondir comme un seul homme sur Wesley Saïd ce samedi soir pour comprendre que le cadeau était à la hauteur de l'attente. Et c'est parce que Jonathan Clauss a dégainé une énième fois un centre au cordeau dans la surface rennaise, que tout a fini par se débloquer. Wesley Saïd, entré en jeu en seconde période, est venu couper comme un vrai renard pour tromper le pauvre Dogan Alemdar, qui n'a pu que détourner le ballon venu fracasser la barre rennaise avant de terminer au fond (1-0, 89).Parce que pour le reste, c'était surtout un soir à ne pas sortir même 10 minutes pour aller dégourdir le labrador. Sous l'incessant déluge artésien et une distanciation sociale respectée à la lettre, Lensois et Rennais ont pris le temps d'enflammer sérieusement Bollaert. Il a d'abord fallu se contenter de timides incursions. Ça combine côté lensois sur le flanc gauche à l'entrée de la surface entre Frankowski et Fofana. Le centre tir de l'international Ivoirien oblige le portier rennais à détourner (8). En contre, Kakuta transperce la défense, fixe pour Kalimuendo puis Fofana, lequel remise sur Kalimuendo dont la frappe au ras du sol contraint Alemdar à détourner en corner (11). Dans la foulée Da Costa voit sa frappe contrée filer en corner (12). A Rennes, on tente surtout de s'incruster sur le côté droit avec la paire Bourigeaud-Assignon, le second nommé croquant son couloir à plein régime. Mais personne n'emballe vraiment la soirée. Rennes, dont le triptyque offensif (Bourigeaud, Laborde Terrier) presse à tout-va galvaude trop de cartouches sur centre et manque de tranchant. Il… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com