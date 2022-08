Lens croque Rennes

Après son succès éclatant à Monaco, Lens a remis le couvert à la maison contre Rennes (2-1) dans une rencontre qui s'est décidée en seconde période, sous l'impulsion de Seko Fofana. La confirmation d'un début de saison délicat pour les Bretons, qui voient les Sang et Or grimper provisoirement à la première place du classement.

Lens 2-1 Rennes

La sieste...

Depuis sa remontée en première division, le RC Lens s'est habitué à prendre des départs canons. Une semaine après sa démonstration sur la Côte d'Azur, à Monaco, les Sang et Or ont remis ça à l'autre bout de l'Hexagone, à la maison, contre Rennes, une autre écurie européenne aux grandes ambitions (2-1). Un succès acquis dans un deuxième acte animé après quarante-cinq premières minutes peu emballantes, qui permet aux Lensois de pointer provisoirement en tête du classement.Dans les rues adjacentes au stade Bollaert, certains supporters des deux camps se sont retrouvés, dans une ambiance conviviale, pour chanter à la gloire de Benjamin Bourigeaud, chouchou des deux clubs, avant d'être confrontés à une même problématique : l'ennui. Les deux équipes pourtant réputées pour faire le spectacle la saison dernière ont démarré la partie avec de la crainte, laissant le combat tactique entre le 4-3-3 de Bruno Genesio et le 3-4-3 de Franck Haise prendre le dessus sur le spectacle. Laissé sur le banc au coup d'envoi et annoncé possiblement sur le départ, Gaëtan Laborde a vu son copain Martin Terrier être orphelin de ballons (12 touchés en première période) et un RC Lens placé haut sur le terrain pour tenter de maîtriser les débats. Mais les Sang et Or, comme les Bretons, ont eu trop de déchet technique pour faire frissonner un stade quasiment plein. Celui-ci a pourtant cru voir l'arbitre désigner le point de penalty quand Arthur Theate est allé au contact de Loïs Openda dans la surface, mais l'homme en jaune n'a pas bronché, puis Seko Fofana a manqué son tir sur l'une des rares approches nordistes. Un peu plus protagoniste par la suite, Rennes ne s'est… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com